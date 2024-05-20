БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (488382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (42)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Медпрепарати
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Наваринська, 31
Фармакопійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Медпрепарати
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
Медпрепарати
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Народна аптека
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Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Дворцова, 2
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24