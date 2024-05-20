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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (488382) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (42)
26,00
Економія: -2,84 грн
23,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (2)
22,61 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (5)
24,51
Економія: -1,45 грн
23,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (7)
27,77
Економія: -4,65 грн
23,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (19)
24,82
Економія: -1,68 грн
23,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (13)
16,79
Економія: -2,41 грн
14,38 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Наваринська, 31
Всього: упаковка (3)
27,78
Економія: -4,66 грн
23,12 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (3)
25,30
Економія: -2,16 грн
23,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (10)
25,29
Економія: -2,18 грн
23,11 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
Всього: упаковка (7)
23,03
Економія: -0,81 грн
22,22 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (2)
26,10
Економія: -3,07 грн
23,03 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (29)
26,00
Економія: -9,00 грн
17,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (11)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (3)
21,53 грн