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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (488382) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (6)
21,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
27,09
Економія: -4,07 грн
23,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (28)
9,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (4)
22,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (2)
22,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (7)
27,03
Економія: -1,13 грн
25,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 11-А
Всього: упаковка (1)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
Всього: упаковка (3)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
Всього: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
Всього: упаковка (1)
22,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (5)
21,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
27,32
Економія: -4,14 грн
23,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 48-А
Всього: упаковка (1)
21,53 грн