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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (488358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (7)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (2)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (5)
16,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (3)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 29
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8-А
Всього: упаковка (2)
15,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (18)
18,82
Економія: -2,78 грн
16,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Всього: упаковка (2)
16,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (2)
16,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 30
Всього: упаковка (5)
16,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (12)
17,83
Економія: -1,71 грн
16,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кіпріанова Академіка, 8
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
14,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ірпінська, 70
Всього: упаковка (2)
16,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святошинська, 39
Всього: упаковка (1)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
Всього: упаковка (1)
11,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
17,43
Економія: -1,90 грн
15,53 грн