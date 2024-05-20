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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (488306) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
14,36
Економія: -1,89 грн
12,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (4)
14,54
Економія: -1,77 грн
12,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
14,29
Економія: -1,70 грн
12,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (3)
17,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (6)
14,66
Економія: -2,19 грн
12,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (5)
13,45
Економія: -1,28 грн
12,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (10)
14,80
Економія: -2,30 грн
12,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (9)
13,80
Економія: -1,32 грн
12,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (4)
13,92
Економія: -1,51 грн
12,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
20,74
Економія: -2,71 грн
18,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
13,26
Економія: -1,11 грн
12,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (10)
14,05
Економія: -1,47 грн
12,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (6)
13,31
Економія: -1,51 грн
11,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
17,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (3)
13,64
Економія: -1,51 грн
12,13 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: упаковка (2)
17,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
14,81
Економія: -2,30 грн
12,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5)
20,40
Економія: -2,34 грн
18,06 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (9)
20,57
Економія: -2,50 грн
18,07 грн