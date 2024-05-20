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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (488306) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
15,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
17,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (2)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. 16-го Липня, 57
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (11)
17,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 16
Всього: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (2)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 17-А
Всього: упаковка (115)
39,80
Економія: -10,14 грн
29,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
Всього: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (3)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Перемоги / Ольжича, 31/5
Всього: упаковка (18)
13,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (4)
16,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 82
Всього: упаковка (1)
32,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (3)
16,87 грн