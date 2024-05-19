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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (488306) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (4)
17,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (6)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (4)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
17,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (2)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (3)
17,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (1)
22,22
Економія: -4,04 грн
18,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 29
Всього: упаковка (5)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 17
Всього: упаковка (1)
17,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
20,63
Економія: -2,42 грн
18,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
14,28
Економія: -1,44 грн
12,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (3)
31,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
16,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
21,38
Економія: -3,24 грн
18,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
20,05
Економія: -1,92 грн
18,13 грн