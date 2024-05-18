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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (488306) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (13)
20,36
Економія: -2,76 грн
17,60 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (7)
20,39
Економія: -2,70 грн
17,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (6)
20,22
Економія: -2,09 грн
18,13 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
20,12
Економія: -1,99 грн
18,13 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (4)
18,86
Економія: -1,24 грн
17,62 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (19)
19,36
Економія: -1,35 грн
18,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
19,79
Економія: -1,77 грн
18,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (12)
19,98
Економія: -2,97 грн
17,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
20,31
Економія: -2,26 грн
18,05 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
18,49
Економія: -1,47 грн
17,02 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (43)
19,73
Економія: -2,04 грн
17,69 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (5)
19,34
Економія: -1,72 грн
17,62 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: упаковка (1)
19,67
Економія: -1,99 грн
17,68 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (12)
19,88
Економія: -1,86 грн
18,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (12)
20,51
Економія: -2,42 грн
18,09 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (9)
20,74
Економія: -1,96 грн
18,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (13)
19,25
Економія: -1,55 грн
17,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (16)
19,27
Економія: -1,57 грн
17,70 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (10)
19,15
Економія: -1,47 грн
17,68 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (4)
19,14
Економія: -1,46 грн
17,68 грн