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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (488292) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (10)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: упаковка (2)
11,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
12,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
Всього: упаковка (4)
7,76
Економія: -0,02 грн
7,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 171
Всього: упаковка (20)
7,17
Економія: -0,01 грн
7,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (8)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
Всього: упаковка (1)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (3)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41
Всього: упаковка (6)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (2)
11,62 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 45
Всього: упаковка (40)
9,10
Економія: -1,30 грн
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
Всього: упаковка (2)
11,62 грн