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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (488292) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (6)
14,52
Економія: -2,72 грн
11,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
11,57
Економія: -0,96 грн
10,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (5)
11,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
13,13
Економія: -1,22 грн
11,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (8)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (2)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 32
Всього: упаковка (2)
11,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
13,74
Економія: -1,80 грн
11,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
9,84 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
Всього: упаковка (3)
11,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (4)
13,98
Економія: -2,12 грн
11,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (2)
11,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (14)
13,14
Економія: -1,31 грн
11,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (20)
14,30
Економія: -1,92 грн
12,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (11)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (2)
11,06 грн