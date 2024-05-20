FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІЙ БАКТЕРИЦИДНИХ ДОМАШНЯ АПТЕЧКА 25х72мм на тканинній основі, 25х72мм на полімерній основі 25х72мм неткана основа,19х72мм неткана основа, №20 - Запоріжжя (503872) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
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Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
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Павлоград, вул. Центральна, 21/51
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Всього: упаковка (17)
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Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
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Апостолове, вул. Ветеранів, 8
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Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
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Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
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Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
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Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
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Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
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Царичанка, вул. Центральна, 109-А
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Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/62
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Лозова, вул. Благовіщенська, 8
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Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92