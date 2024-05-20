FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІЙ БАКТЕРИЦИДНИХ ДОМАШНЯ АПТЕЧКА 25х72мм на тканинній основі, 25х72мм на полімерній основі 25х72мм неткана основа,19х72мм неткана основа, №20 - Одеса (503872) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
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Одеса, дорога Люстдорфська, 52
В інших містах:
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Всього: упаковка (4)
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Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Аптека24
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Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
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Миколаїв, просп. Центральний, 149
Аптека твоєї родини
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Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 18
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Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
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Первомайськ, вул. Одеська, 113
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Саврань, вул. Суворова, 2-А
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Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
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Кропивницький, вул. Незалежності, 9
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Апостолове, вул. Ветеранів, 8
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
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Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
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Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Катеринопіль, вул. Соборна, 26-А