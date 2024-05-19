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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІЙ БАКТЕРИЦИДНИХ ДОМАШНЯ АПТЕЧКА 25х72мм на тканинній основі, 25х72мм на полімерній основі 25х72мм неткана основа,19х72мм неткана основа, №20 - Київ (503872) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (9)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (3)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (8)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (8)
51,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (2)
78,70
Економія: -23,80 грн
54,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152
Всього: упаковка (10)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (6)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тулузи / Зодчих, 2/58
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 70
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (2)
53,10 грн