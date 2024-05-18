FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІЙ БАКТЕРИЦИДНИХ ДОМАШНЯ АПТЕЧКА 25х72мм на тканинній основі, 25х72мм на полімерній основі 25х72мм неткана основа,19х72мм неткана основа, №20 - Харків (503872) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Слобожанське, вул. Дружби, 1
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Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
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Лозова, вул. Благовіщенська, 8
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Полтава, вул. Соборності, 76
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Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
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Суми, вул. Троїцька, 51
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Павлоград, вул. Центральна, 21/51
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Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
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Царичанка, вул. Центральна, 109-А
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Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
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Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
Аптека твоєї родини
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Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Ромни, вул. Коржівська, 95/37
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Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 9/2
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Путивль, вул. Кролевецька, 78
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Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
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Кременчук, кв-л 101-й, 3