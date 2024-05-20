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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЗАГОЮЧИЙ" Happy Feet 50 мл - Одеса (509310) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
116,96 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
127,64 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
128,21 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (2)
101,74 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (2)
101,74 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (2)
101,74 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
120,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (4)
116,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (1)
127,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
117,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
117,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Центральна, 127-А
Всього: упаковка (2)
127,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
105,21
Економія: -7,18 грн
98,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
126,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
127,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
108,81
Економія: -12,19 грн
96,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 4
Всього: упаковка (2)
116,90 грн