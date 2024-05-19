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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "ЗАГОЮЧИЙ" Happy Feet 50 мл - Львів (509310) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
106,13
Економія: -6,13 грн
100,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
126,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
126,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
127,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
128,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
127,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (4)
127,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
126,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (4)
111,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
Всього: упаковка (2)
127,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
128,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
127,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (2)
116,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 9
Всього: упаковка (2)
117,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
128,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
126,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
Всього: упаковка (2)
116,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
Всього: упаковка (1)
115,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
129,70
Економія: -3,89 грн
125,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Всього: упаковка (2)
127,04 грн