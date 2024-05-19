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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA 15 мкр. сині, №1 - Київ (483609) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (39)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
3,50 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (31)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (48)
3,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (22)
2,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (85)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (29)
3,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (387)
2,14
Економія: -0,03 грн
2,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (101)
2,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (4)
2,14
Економія: -0,01 грн
2,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (43)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Всього: упаковка (10)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (48)
3,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (7)
2,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (11)
3,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (40)
3,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (31)
2,15 грн