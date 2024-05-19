БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA 15 мкр. сині, №1 - Київ (483609) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
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Всього: упаковка (39)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Подорожник
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Подорожник
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Всього: упаковка (48)
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
Здорова родина
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
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Всього: упаковка (85)
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Київ, просп. Повітряний Сил, 52
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Київ, вул. Ентузіастів, 7
Здорова родина
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Всього: упаковка (387)
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Київ, вул. Райдужна, 25
Здорова родина
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Всього: упаковка (101)
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
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Київ, вул. Ольжича Олега, 3
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Всього: упаковка (50)
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Київ, просп. Оболонський, 5
Здорова родина
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Київ, вул. Малишка Андрія, 3
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Подорожник
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Всього: упаковка (48)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (7)
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Київ, просп. Червоної Калини, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Васильківська, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (40)
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Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (31)
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Київ, просп. Оболонський, 21