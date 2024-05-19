БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 10 см х 4,5 м, №1 - Київ (483335) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Йод
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А