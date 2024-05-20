БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Одеса (483334) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека enter
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103