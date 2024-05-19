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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Київ (483334) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
100,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
85,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
86,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
86,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (1)
86,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
86,31 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (3)
114,57
Економія: -0,72 грн
113,85 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
86,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
86,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
85,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
85,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
115,41
Економія: -0,77 грн
114,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
86,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
86,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
86,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
86,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (2)
86,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (2)
72,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
112,97
Економія: -0,86 грн
112,11 грн