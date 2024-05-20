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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Одеса (483332) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
62,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
61,90 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
70,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
70,12 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
70,58
Економія: -0,18 грн
70,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
62,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
70,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
71,01
Економія: -0,34 грн
70,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
62,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
59,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
62,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
62,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
62,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
54,59
Економія: -0,44 грн
54,15 грн