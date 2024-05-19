БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 5 см х 4,5 м, №1 - Київ (483332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14