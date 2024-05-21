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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Запоріжжя (486864) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (6)
132,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
138,39
Економія: -0,61 грн
137,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
142,91
Економія: -2,04 грн
140,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
140,10
Економія: -0,70 грн
139,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
139,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
142,72
Економія: -2,21 грн
140,51 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
139,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
142,93
Економія: -2,85 грн
140,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
139,77
Економія: -0,52 грн
139,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
142,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
142,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
142,95
Економія: -1,86 грн
141,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
124,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
140,91
Економія: -0,59 грн
140,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (4)
139,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
138,73 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
133,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
142,20
Економія: -0,44 грн
141,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
138,17
Економія: -0,05 грн
138,12 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
140,22 грн