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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Одеса (486864) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (1)
139,90 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
123,80 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
142,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (2)
142,97
Економія: -0,06 грн
142,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
139,29
Економія: -0,43 грн
138,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
123,69
Економія: -0,19 грн
123,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
141,09
Економія: -0,35 грн
140,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
139,78 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (3)
141,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
140,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (2)
141,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
141,94
Економія: -0,35 грн
141,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
140,78
Економія: -0,22 грн
140,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
139,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
142,92
Економія: -0,58 грн
142,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
138,97
Економія: -1,07 грн
137,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
139,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
142,89 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
139,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
142,17
Економія: -0,74 грн
141,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
123,13
Економія: -1,35 грн
121,78 грн