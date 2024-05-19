БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Київ (486864) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Йод
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Гора, вул. Центральна, 20-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (8)
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Сквира, вул. Київська, 12
Здорова родина
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Сквира, вул. Соборна, 19