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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 4 м, №1 - Львів (486863) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
115,53
Економія: -1,80 грн
113,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
115,58
Економія: -0,40 грн
115,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
114,83 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
Всього: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: упаковка (1)
73,50 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
115,72
Економія: -0,94 грн
114,78 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
102,70
Економія: -0,29 грн
102,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
117,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
117,29 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (2)
114,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
79,84
Економія: -1,16 грн
78,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
114,67
Економія: -0,32 грн
114,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
117,61
Економія: -0,65 грн
116,96 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
115,01
Економія: -0,88 грн
114,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
117,84
Економія: -1,17 грн
116,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
114,46
Економія: -0,59 грн
113,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
102,07
Економія: -0,39 грн
101,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (2)
115,24
Економія: -0,18 грн
115,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
115,82
Економія: -1,32 грн
114,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
114,46
Економія: -0,65 грн
113,81 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
118,01
Економія: -1,60 грн
116,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
115,03 грн