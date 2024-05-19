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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 4 м, №1 - Київ (486863) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
115,27
Економія: -1,24 грн
114,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
115,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
117,08
Економія: -0,62 грн
116,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
116,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
117,06
Економія: -0,24 грн
116,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
101,06
Економія: -0,08 грн
100,98 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
114,90
Економія: -0,66 грн
114,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
115,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
116,89
Економія: -1,03 грн
115,86 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
109,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
114,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
116,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
114,70
Економія: -0,84 грн
113,86 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
114,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
115,33
Економія: -0,81 грн
114,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
115,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
117,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
117,88
Економія: -1,81 грн
116,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (1)
115,19
Економія: -1,45 грн
113,74 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 1/34
Всього: упаковка (1)
115,48 грн