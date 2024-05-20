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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Львів (486861) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 10
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (4)
61,02
Економія: -0,20 грн
60,82 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (4)
54,30 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (4)
57,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
Всього: упаковка (1)
40,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всього: упаковка (1)
37,80 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Меденичі, вул. Дрогобицька, 3-А
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
41,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нагачів, вул. Кручковського, 3-Б
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Хмельницького Богдана, 2
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 1-А
Всього: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Руська, 1
Всього: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 7-А
Всього: упаковка (1)
42,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Підгородці, вул. Бандери Степана, 80-А
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бориня, пл. Незалежності, 3-А
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
52,10 грн