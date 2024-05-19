Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Київ (486861) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (4)
57,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (4)
54,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (4)
61,18
Економія: -1,13 грн
60,05 грн
Ірфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Всього: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
53,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
52,10 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
65,00 грн
Любимая аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (2)
59,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Антонича, 10
Всього: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
41,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
Всього: упаковка (1)
40,30 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Меденичі, вул. Дрогобицька, 3-А
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всього: упаковка (1)
37,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Нагачів, вул. Кручковського, 3-Б
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Підгородці, вул. Бандери Степана, 80-А
Всього: упаковка (1)
43,10 грн