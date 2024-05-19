БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Київ (486861) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Здорова родина
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Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Тернопіль, вул. Бродівська, 5
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Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Сідус
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Заліщики, вул. Шевченка Тараса, 2
Сімейна аптека
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Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Любимая аптека
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Одеса, вул. Базарна, 19
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Львів, вул. Зелена, 269-М
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Львів, вул. Антонича, 10
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
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Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Меденичі, вул. Дрогобицька, 3-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Нагачів, вул. Кручковського, 3-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Підгородці, вул. Бандери Степана, 80-А