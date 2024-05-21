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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2,5 м, №1 - Запоріжжя (486860) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
66,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (2)
73,90 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (4)
69,40 грн
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (2)
73,53 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 2
Всього: упаковка (1)
50,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (3)
53,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 108
Всього: упаковка (2)
54,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 37
Всього: упаковка (1)
54,60 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
46,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Бучач, вул. Шухевича, 48
Всього: упаковка (1)
50,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41/8
Всього: упаковка (1)
49,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Винники, вул. Галицька, 16-Б
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Героїв Крут, 1-А
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10
Всього: упаковка (3)
50,20 грн
Вестфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н Шахтарський, 38
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
Всього: упаковка (1)
50,70 грн