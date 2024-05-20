БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2,5 м, №1 - Львів (486860) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Героїв Крут, 1-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Винники, вул. Галицька, 16-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
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Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
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Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41/8
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 4-А
Аптека 3і
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Мостиська, вул. Хмельницького Богдана, 2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Руська, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 7-А
Вестфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н Шахтарський, 38
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Бучач, вул. Шухевича, 48
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Підволочиськ, вул. Галицького, 37
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В