БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Київ (486859) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Ірфарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Любимая аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Сідус
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Куликів, вул. Жовківська, 1
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом