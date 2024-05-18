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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486859) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
40,80
Економія: -12,91 грн
27,89 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
32,90 грн
Аптека
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Зачинено
Скорики, вул. Кринична, 1-Б
Всього: упаковка (2)
32,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (2)
36,84
Економія: -0,27 грн
36,57 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
36,30 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (2)
25,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (2)
31,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Будівельників, 3-А
Всього: упаковка (2)
24,20 грн
Аптека
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Зачинено
Верховина, вул. Невестюка, 2
Всього: упаковка (3)
38,59 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Куликів, вул. Жовківська, 1
Всього: упаковка (3)
23,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
25,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (1)
31,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всього: упаковка (3)
23,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом