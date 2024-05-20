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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м, №1 - Одеса (486858) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (1)
47,90 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
79,15 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
48,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
48,94
Економія: -0,32 грн
48,62 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (2)
48,80 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
48,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
48,40
Економія: -0,28 грн
48,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
47,63
Економія: -0,31 грн
47,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
48,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
48,30
Економія: -0,02 грн
48,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
48,96
Економія: -0,41 грн
48,55 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
48,72
Економія: -0,70 грн
48,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
48,81
Економія: -0,52 грн
48,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (2)
48,76
Економія: -0,74 грн
48,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (2)
48,28
Економія: -0,26 грн
48,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
47,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (2)
48,86
Економія: -0,34 грн
48,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (2)
48,86
Економія: -0,23 грн
48,63 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
47,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
42,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
48,96
Економія: -0,88 грн
48,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
47,82 грн