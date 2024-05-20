Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1,5 м, №1 - Львів (486858) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
47,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
48,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
48,41
Економія: -0,05 грн
48,36 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
48,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
48,47
Економія: -0,04 грн
48,43 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
48,33 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (2)
48,95 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (2)
48,43
Економія: -0,28 грн
48,15 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (4)
48,52 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (3)
48,25
Економія: -0,23 грн
48,02 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
48,43 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: 8 см х 1,5 м (1)
47,84
Економія: -0,77 грн
47,07 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
47,84
Економія: -0,15 грн
47,69 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
47,25
Економія: -0,18 грн
47,07 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
47,30
Економія: -0,01 грн
47,29 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (3)
48,86
Економія: -0,80 грн
48,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (3)
48,53
Економія: -0,04 грн
48,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
48,70 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (2)
48,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (2)
48,75
Економія: -0,33 грн
48,42 грн