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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Одеса (486857) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
213,75
Економія: -0,61 грн
213,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
187,27
Економія: -0,62 грн
186,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
215,60
Економія: -0,94 грн
214,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
212,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
213,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
187,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
185,12
Економія: -0,35 грн
184,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
215,26
Економія: -1,46 грн
213,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
188,06
Економія: -2,77 грн
185,29 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
187,94
Економія: -1,76 грн
186,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
213,76
Економія: -0,25 грн
213,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (2)
185,68
Економія: -0,85 грн
184,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
188,01
Економія: -1,51 грн
186,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
214,27
Економія: -0,25 грн
214,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
186,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Центральна, 12
Всього: упаковка (1)
188,48
Економія: -2,13 грн
186,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
215,51
Економія: -0,31 грн
215,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (1)
187,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (1)
188,48 грн