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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Київ (486857) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
230,00
Економія: -67,47 грн
162,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
188,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
186,70
Економія: -0,41 грн
186,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
181,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
212,63
Економія: -0,82 грн
211,81 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
179,18
Економія: -0,17 грн
179,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
185,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
186,29 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
214,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
188,72
Економія: -3,09 грн
185,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
214,90
Економія: -2,68 грн
212,22 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
215,31
Економія: -0,26 грн
215,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (2)
215,13
Економія: -1,26 грн
213,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
213,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
186,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (1)
188,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
213,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
214,20
Економія: -1,19 грн
213,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
214,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
188,24 грн