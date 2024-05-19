БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Київ (486857) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34