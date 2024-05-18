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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486857) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (4)
199,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
186,86
Економія: -0,85 грн
186,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
215,73 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
187,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
215,06 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
187,55
Економія: -1,44 грн
186,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
213,94
Економія: -1,19 грн
212,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
215,44
Економія: -2,97 грн
212,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (2)
212,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
187,90 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
214,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
188,13
Економія: -1,97 грн
186,16 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
181,17
Економія: -2,84 грн
178,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
185,61
Економія: -0,11 грн
185,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
186,74
Економія: -0,24 грн
186,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
178,49
Економія: -0,48 грн
178,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
230,00
Економія: -67,47 грн
162,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
188,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
215,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
187,95
Економія: -2,73 грн
185,22 грн