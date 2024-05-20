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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 4 м, №1 - Одеса (486856) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (2)
132,21
Економія: -2,16 грн
130,05 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
151,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
149,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
148,68 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
143,17
Економія: -2,15 грн
141,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
150,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
148,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
131,95
Економія: -1,83 грн
130,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
148,61
Економія: -0,01 грн
148,60 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
147,28
Економія: -0,39 грн
146,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (2)
132,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
147,90
Економія: -0,12 грн
147,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
151,86
Економія: -0,64 грн
151,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
Всього: упаковка (1)
151,77
Економія: -1,24 грн
150,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
148,68
Економія: -0,25 грн
148,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Центральна, 12
Всього: упаковка (1)
148,66
Економія: -1,00 грн
147,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
148,75
Економія: -0,17 грн
148,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Всього: упаковка (1)
149,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 2
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -1,75 грн
102,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
131,03
Економія: -0,24 грн
130,79 грн