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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 4 м, №1 - Львів (486856) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
148,00
Економія: -1,70 грн
146,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (2)
93,26
Економія: -0,47 грн
92,79 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
92,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
92,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
152,01
Економія: -0,62 грн
151,39 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (2)
152,08
Економія: -1,94 грн
150,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
131,26
Економія: -0,37 грн
130,89 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
148,71
Економія: -0,20 грн
148,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
148,97
Економія: -1,04 грн
147,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
150,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
149,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
148,87
Економія: -0,95 грн
147,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
151,26
Економія: -2,03 грн
149,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
148,96 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
146,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (2)
149,23
Економія: -2,42 грн
146,81 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
151,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
146,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
148,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (1)
150,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
131,96
Економія: -1,07 грн
130,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
148,98
Економія: -0,69 грн
148,29 грн