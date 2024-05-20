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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Львів (486855) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
115,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
115,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
115,88
Економія: -0,55 грн
115,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
71,92
Економія: -0,56 грн
71,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
115,27
Економія: -0,56 грн
114,71 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
69,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
79,90 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (3)
70,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
116,19
Економія: -1,50 грн
114,69 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
116,02
Економія: -1,92 грн
114,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
116,14
Економія: -2,16 грн
113,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
100,75
Економія: -0,06 грн
100,69 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
99,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
114,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
113,62 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
116,07
Економія: -0,85 грн
115,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
113,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
115,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
115,07
Економія: -1,01 грн
114,06 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (1)
113,82
Економія: -2,00 грн
111,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
114,78
Економія: -0,49 грн
114,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
113,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
112,58 грн