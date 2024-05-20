БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Львів (486855) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Сідус
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9