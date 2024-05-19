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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Київ (486855) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
112,87
Економія: -1,08 грн
111,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
115,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (3)
112,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
111,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
112,72
Економія: -0,32 грн
112,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
112,62
Економія: -0,71 грн
111,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (2)
67,36 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
108,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (5)
113,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
115,56
Економія: -0,62 грн
114,94 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
115,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (2)
115,46
Економія: -0,07 грн
115,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
113,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
116,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
112,63
Економія: -0,92 грн
111,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (1)
113,48
Економія: -1,60 грн
111,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -1,27 грн
112,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
116,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
113,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
113,04
Економія: -0,92 грн
112,12 грн