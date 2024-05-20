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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2 м, №1 - Одеса (486854) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
81,16
Економія: -0,92 грн
80,24 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
81,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
78,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
50,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
79,43 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
81,64
Економія: -0,22 грн
81,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
79,73
Економія: -0,93 грн
78,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
79,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
70,54
Економія: -0,40 грн
70,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
79,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (2)
81,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
80,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
81,37
Економія: -0,80 грн
80,57 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (2)
81,06
Економія: -0,15 грн
80,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
80,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
70,05
Економія: -0,27 грн
69,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (2)
71,10
Економія: -1,43 грн
69,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (4)
67,89
Економія: -0,88 грн
67,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
79,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
Всього: упаковка (1)
81,75 грн