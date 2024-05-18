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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (486854) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
80,31
Економія: -0,16 грн
80,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
79,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
81,49 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (2)
80,70
Економія: -0,35 грн
80,35 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
79,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
78,69
Економія: -0,04 грн
78,65 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (2)
70,01
Економія: -0,12 грн
69,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (4)
66,81
Економія: -0,15 грн
66,66 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
79,69
Економія: -0,88 грн
78,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
49,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
80,92
Економія: -0,62 грн
80,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
80,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
79,77 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
75,67
Економія: -0,03 грн
75,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
79,59
Економія: -0,82 грн
78,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
80,95
Економія: -0,13 грн
80,82 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
75,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
81,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
81,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
80,77 грн