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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2,5 м, №1 - Одеса (486853) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
95,10 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (2)
94,58
Економія: -0,63 грн
93,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (2)
93,38
Економія: -1,20 грн
92,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
92,81
Економія: -0,97 грн
91,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
54,37 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
89,22
Економія: -0,77 грн
88,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
94,23
Економія: -0,39 грн
93,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
93,09
Економія: -0,86 грн
92,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (1)
94,53
Економія: -0,85 грн
93,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
93,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
93,17
Економія: -1,06 грн
92,11 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
92,19
Економія: -0,60 грн
91,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
82,26
Економія: -1,06 грн
81,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
92,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (3)
92,56
Економія: -0,63 грн
91,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (3)
78,80
Економія: -1,22 грн
77,58 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
93,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
94,03
Економія: -0,41 грн
93,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (1)
92,45
Економія: -0,43 грн
92,02 грн