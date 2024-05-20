БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2,5 м, №1 - Львів (486853) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
В інших містах:
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А