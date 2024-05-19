Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2,5 м, №1 - Київ (486853) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
93,33
Економія: -1,70 грн
91,63 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
95,03
Економія: -0,16 грн
94,87 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
94,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
92,28 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
92,43 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
92,09 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,68 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
82,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
92,46 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
94,14
Економія: -0,16 грн
93,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
82,56
Економія: -0,69 грн
81,87 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
95,12
Економія: -1,13 грн
93,99 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
92,84 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
93,36
Економія: -0,46 грн
92,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
93,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
93,30
Економія: -0,12 грн
93,18 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
58,72
Економія: -0,06 грн
58,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
92,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
92,92 грн