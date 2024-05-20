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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1 м, №1 - Львів (486852) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
54,84
Економія: -0,35 грн
54,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
55,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
54,08
Економія: -0,53 грн
53,55 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
33,60 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
34,10
Економія: -0,20 грн
33,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
55,17
Економія: -0,77 грн
54,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
55,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
54,18
Економія: -0,79 грн
53,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
54,12
Економія: -0,59 грн
53,53 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
47,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
54,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
55,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
53,71
Економія: -0,17 грн
53,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
53,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
47,95
Економія: -0,79 грн
47,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
54,10 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
53,83
Економія: -0,37 грн
53,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
53,95
Економія: -0,55 грн
53,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
54,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
53,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
54,81
Економія: -0,59 грн
54,22 грн