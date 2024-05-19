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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1 м, №1 - Київ (486852) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
54,88
Економія: -0,64 грн
54,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
54,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
55,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
54,10
Економія: -0,78 грн
53,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
48,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
53,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
54,65
Економія: -0,40 грн
54,25 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
55,02
Економія: -0,78 грн
54,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
55,18
Економія: -0,52 грн
54,66 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
54,36
Економія: -0,12 грн
54,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
55,14
Економія: -0,84 грн
54,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
53,96 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
54,32
Економія: -0,16 грн
54,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (1)
55,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
53,51
Економія: -0,30 грн
53,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
53,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (1)
55,21
Економія: -0,80 грн
54,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
53,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (5)
54,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (1)
55,09
Економія: -0,31 грн
54,78 грн