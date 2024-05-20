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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1,5 м, №1 - Львів (486851) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
64,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
64,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
64,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
64,82
Економія: -0,13 грн
64,69 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
40,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,11 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
56,80
Економія: -0,39 грн
56,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
65,73
Економія: -0,62 грн
65,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (2)
65,75 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
64,34
Економія: -0,87 грн
63,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
40,64
Економія: -0,44 грн
40,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
63,57
Економія: -0,13 грн
63,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (2)
65,03
Економія: -0,21 грн
64,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
64,42
Економія: -0,92 грн
63,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
65,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
65,14
Економія: -0,05 грн
65,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -0,77 грн
63,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
64,67
Економія: -0,11 грн
64,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
45,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
63,62
Економія: -0,09 грн
63,53 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
63,59 грн