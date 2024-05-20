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АФФИДА анти МІГРЕНЬ ПЛАСТИР 20 мм х 20 мм, №5 - Запоріжжя (465694) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
126,80
Економія: -29,60 грн
97,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
113,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
99,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
122,88
Економія: -5,63 грн
117,25 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6)
120,00
Економія: -26,40 грн
93,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
107,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
94,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (3)
135,50
Економія: -41,90 грн
93,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
115,68
Економія: -7,83 грн
107,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
102,65
Економія: -4,65 грн
98,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -40,50 грн
79,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (5), 20 мм х 20 мм (3)
100,33
Економія: -3,08 грн
97,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (2)
157,20
Економія: -60,00 грн
97,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
104,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (3)
107,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
106,37
Економія: -6,26 грн
100,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: 20 мм х 20 мм (2)
102,47
Економія: -10,80 грн
91,67 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (1)
130,20
Економія: -36,60 грн
93,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (8)
102,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -63,80 грн
97,20 грн